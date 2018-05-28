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الشاطر يكشف كواليس تعيين محمد فضل مديرا لإدارة التعاقدات بالأهلي

الإثنين 28/مايو/2018 - 06:18 ص
الشاطر يكشف كواليس تعيين محمد فضل مديرا لإدارة التعاقدات بالأهلي
محمد فضل
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، استقرت على تعيين محمد فضل، نجم الفريق الأول لكرة القدم الأسبق، في لجنة التعاقدات والتي يتولى مسئوليتها  المهندس عدلي القيعي خلال الفترة الحالية.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد، أن  لجنة الكرة بالأهلي فاضلت بين عدد من النجوم السابقين للاستعانة بهم في النادي خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم هاني رمزي وخالد بيبو.

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