صراع إيطالي إسباني على موراتا

كشف موقع كالتشيو ميركاتو بأن ألفارو موراتا نجم تشيلسي سيرحل عن البلوز في الصيف بعد موسم مخيب للآمال.

وسجل الإسباني 15 هدفا في جميع المسابقات ويوفنتوس مهتما بالترحيب بخدماته بشرط أن يبيع أحد مهاجميه بين ماريو ماندزوكيتش وجونزالو هيجواين.

ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن إيل كورييري ديلو سبورت بأن ميلان وأتلتيكو مدريد يراقبان أيضاً الإسباني الذي قد يترك تشيلسي مقابل مبلغ ما يقرب من 70 مليون يورو.