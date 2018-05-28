بونوتشي: كوني قائد منتخب إيطاليا حمل ثقيل ولكن !

تحدث بونوتشي، لاعب ميلان إلى الصحافة مع مانشيني عشية مباراة إيطاليا الودية مع المملكة العربية السعودية، وكشف عن مدى شعوره كقائد الفريق.

وقال بونوتشي في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "كوني قائد المنتخب الوطني هو حملا ثقيلًا، لكنه حمل أحمله بسعادة وشرف، إنه حلم العديد من الأطفال. سأحاول أن أكون قدوة للإيطاليين والشباب في بداية هذه المغامرة الجديدة، كما فعلت وسوف استمر في القيام بذلك في ميلان".

وأضاف : "من الغريب أن جيجي بوفون ودانييلي دي روسي لم يعد موجودان بعد الآن، اعتدت أن أمزح معهم كثيراً.

واختتم بونوتشي تصريحاته قائلاً :"بالوتيلي؟ إنه رجل مختلف مقارنة بالماضي، إنه أكثر نضجاً".