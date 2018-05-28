فيدال يقترب من العودة إلى يوفنتوس (صورة)

أكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، بأن التشيلي أرتورو فيدال نجم بايرن ميونخ قدم نفسه إلى يوفنتوس، حيث طلب لاعب خط الوسط التشيلي من وكيله أن يشرع في إجراء مباحثات مع مسئولي السيدة العجوز.

وهناك إشارة أخرى إلى رغبة فيدال للانضمام إلى البيانكيريري ظهر عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، حيث أظهر فيدل إعجابه على تعليقًا على أحد التعليقات من المشجعين على أحد صوره والتي قال فيها: "نحن ننتظرك في يوفنتوس!".

وأكد الموقع الإيطالي بأن عملية انتقال فيدال في الواقع إلى السيدة العجوز يمكن أن تتحقق هذا الصيف على الأقل سوف توجد الإرادة من اللاعب.