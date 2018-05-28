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ليلة فنية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمشاركة"نجوم السعد"(صور)

الإثنين 28/مايو/2018 - 05:44 ص
ليلة فنية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمشاركةنجوم السعد(صور)
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شيماء عطية
 

قدمت مساء أمس الأحد فرقة "نجوم السعد" بقيادة الفنان أحمد سعد الدين النشاط الفني الثاني للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج القدير محمد الخولي وبالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة ميرفت مرسي.

وأقيم النشاط بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ضمن برنامج شهر رمضان، الذي أعده المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.
ليلة فنية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمشاركة"نجوم السعد"(صور)
ليلة فنية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمشاركة"نجوم السعد"(صور)
ليلة فنية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمشاركة"نجوم السعد"(صور)
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