مشاهدة مباراة تونس والبرتغال بث مباشر حصري على Abu Dhabi Sports

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معلومات عن مباراة تونس والبرتغال بدون تقطيع اليوم البرتغال Vs تونس، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : القناة السعودية الرياضية الخامسة، الملعب : ملعب بلدية براجا ، المعلقين : محمد الشامسي .

موعد مشاهدة مباراة تونس والبرتغال اليوم في تمام الـ 21:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:45 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة تونس والبرتغال بث مباشر اليوم 28-5-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.