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مشاهدة مباراة تونس والبرتغال بث مباشر حصري على Abu Dhabi Sports

الإثنين 28/مايو/2018 - 05:00 ص
مشاهدة مباراة تونس والبرتغال بث مباشر حصري على Abu Dhabi Sports
تونس
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة تونس والبرتغال بث مباشر حصري على Abu Dhabi Sports، رابط مباراة تونس والبرتغال في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، مشاهدة مباراة تونس والبرتغال بث مباشر اليوم الإثنين 28-5-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، مشاهدة مباراة تونس والبرتغال.

 

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معلومات عن مباراة تونس والبرتغال بدون تقطيع اليوم البرتغال Vs تونس، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : القناة السعودية الرياضية الخامسة، الملعب : ملعب بلدية براجا ، المعلقين : محمد الشامسي .

 

موعد مشاهدة مباراة تونس والبرتغال اليوم في تمام الـ 21:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:45 مساءاً بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة تونس والبرتغال بث مباشر اليوم 28-5-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

 

شاهد البث المباشر مباراة تونس والبرتغال يوتيوب من هنا..

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