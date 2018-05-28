تفاصيل اجتماع "محلب" ومحافظ أسوان مع مسئولي مشروعات تحيا مصر (فيديو وصور)

أجرت لجنة تنمية جنوب الوادي برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الأحد، زيارة ميدانية لمحافظة أسوان، لتفقد العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.





وضمت اللجنة السفيرة فايزة أبو النجا، واللواء أحمد جمال الدين مستشاري رئيس الجمهورية، يرافقهم اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان وعدد من أعضاء مجلس النواب.





وعقدت اللجنة اجتماعًا مع مسئولى الجهات المنفذة لمشروعات تحيا مصر والجارى تنفيذها على أرض المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 320 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ختام المؤتمر الوطنى الثانى للشباب بأسوان فى يناير 2017.





وحرصت اللجنة على الإستماع لكافة الأراء والمقترحات والرؤى والأفكار من الحاضرين، وتم الرد عليها من قبل أعضاء اللجنة ومحافظ أسوان والمسئولين.









وخلال الإجتماع، عرض اللواء مجدى حجازى خريطة متكاملة بالمشروعات المقترحة والتى تستهدف تحقيق مردود إيجابى وملموس لأهالى المحافظة والموزعة على جميع المراكز والمدن بإجمالى 15 مشروعا فى مختلف القطاعات التنموية منها 12 مشروعا يشمل إنشاءات وتجهيزات بجانب 2 مشروع منها دعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال، إضافة إلى دعم قرى بلانة وتوشكى وخريط ووادى النقرة بعدد 4 عربات مطافى بقيمة 8 مليون جنيه، فضلاً عن تخصيص 16.5 مليون جنيه لإستكمال قرى الظهير الصحراوى بواسطة جهاز التعمير.









وتم البدء فى 3 مشروعات منها تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بتكلفة 19 مليون جنيه وتحويلها من وحدة صحية إلى مستشفى متكامل يقدم الخدمة العلاجية بمختلف التخصصات الطبية لأهالى قرى غرب النيل، كما تم البدء فى مشروع إنشاء وحدة إطفاء كاملة التجهيز بمنطقة الصداقة الجديدة بمبلغ 10 مليون جنيه، علاوة على البدء فى إحلال وتجديد شبكات المياه شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة ببعض قرى مركز نصر النوبة بتكلفة 3 مليون جنيه وبطول 5 كم من أجل زيادة كميات مياه الشرب وإنهاء مشكلة ضعف المياه.





وأوضح المحافظ، أنه تم إصدار أوامر الإسناد لـ 3 مشروعات هى توصيل المرافق العامة إلى رأس المنطقة الحرفية بقرية الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بتكلفة إجمالية 44.5 مليون جنيه، حيث أن المنطقة الحرفية ستضم ورش ومصانع صغيرة ومتوسطة وكبيرة على مساحة 56.5 فدان، كما أنه من ضمن المشروعات إستكمال تشطيب وترفيق 6 عمارات بمنطقة جبل الزلط بكوم أمبو بإجمالى 144 وحدة سكنية وبتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 20 مليون جنيه, لافتاً إلى أن مشروعات تحيا مصر تضم أيضاً فى مجال الرعاية الصحية إنشاء وتجهيز مركز تحيا مصر لغسيل الكلى بسعة 40 كرسى ووحدة علاج فيرس سى بمستشفى حميات أسوان و بتكلفة 35 مليون جنيه، بجانب إنشاء وحدة معالجة ثلاثية صرف صحى بسعة 5000 م3 والمرافق الداخلية وتنسيق الموقع العام لإسكان الأولى بالرعاية وإسكان الشباب والذى يشمل 432 وحدة سكنية بالطويسة بتكلفة 10 مليون جنيه وكذا تطوير وإستكمال مركز شباب نصر النوبة بتكلفة 6 مليون جنيه ، فضلاً عن تنسيق الموقع العام للإسكان الإجتماعى لعدد 264 وحدة بمنطقة خور بلولة بتكلفة 1.5 مليون جنيه.





وأشار حجازى إلى أنه مدرج فى قطاع مياه الشرب ضمن مشروعات صندوق تحيا مصر إنشاء محطة مياه سعة 5000 م3 / يوم بقرية عنيبة بتكلفة 20 مليون جنيه ، فى حين أنه فى قطاع الصرف الصحى مدرج تنفيذ شبكات الإنحدار وخطوط طرد ومحطات رفع لعدد 10 قرى بنصر النوبة بتكلفة 100 مليون جنيه، حيث سيتم البدء فى 3 قرى منها هى المضيق والعلاقى وقورته.