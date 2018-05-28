محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان (فيديو وصور)

شهد الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، الاحتفال الذي نظمته المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، عقب صلاة العشاء بمسجد ناصر الكبير بالفيوم.





وحضر الاحتفال الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والدكتور عادل عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أيمن عزت، رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية ولفيف من رجال الأوقاف والأزهر وحشد من المواطنين.





بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن فضل شهر رمضان، مؤكدًا على الدروس المستفادة من الانتصارات التى تحققت في هذا الشهر الكريم بدايًة من غزوة بدر وفتح مكة مرورًا بملحمتي حطين وعين جالوت، وصولًا إلى نصر العاشر من رمضان.





كما أشار إلى ضرورة استلهام روح النصر في العمل والبناء والتنمية، مشيدًا بدور القوات المسلحة وبسالة الجندي المصري في التصدي لأي عدوان وحفظ الأمن والأمان بكافة ربوع مصر، موضحًا جانبًا من النتائج المترتبة لنصر العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، وتمثلت تلك النتائج في دحر العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتحطيم أسطورة الجيش الذي لايقهر، وعبور خط بارليف الحصين، وعودة مصر لمكانتها التي تستحق كونها الحصن الحصين والسد المنيع، وتغيير الخريطة الاستراتيجية لمصر، وإعادة كرامة وهيبة وعزة الدولة المصرية والعربية.





وهنأ محافظ الفيوم جموع الشعب المصري بذكرى انتصار العاشر من رمضان، مطالبًا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل، اقتضاءً بشهر الجهاد والصبر، واستدعاء روح البطولة والكفاح للنهوض بمصرنا الغالية في شتى المجالات، والبدء في مرحلة جديدة من العطاء.