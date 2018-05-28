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سارة عبد الرحمن ترفض الزواج من سعد الصغير والسبب !

الإثنين 28/مايو/2018 - 05:20 ص
سارة عبد الرحمن ترفض الزواج من سعد الصغير والسبب !
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محمد علي
 

تواصل الفنانة سارة عبد الرحمن، تصوير مشاهدها في مسلسل "30 ليلة وليلة" مع الفنان سعد الصغير والمخرج إبرام نشأت، والذي يشارك في سباق دراما رمضان 2018 ويعرض على شاشة النهار.

وكشفت سارة، في لقاء خاص مع الفنان سعد الصغير، في إحدى القنوات الفضائية، أنها ترفض الزواج منه خلال أحداث مسلسل "30 ليلة وليلة" والسبب أن والدته تعمل "راقصة" حيث صرحت بذلك مازحة أمام الكاميرة، والذي أثار جدلًا على مواقع التواصل الإجتماعي.

مسلسل "30 ليلة وليلة" بطولة سعد الصغير، ريم البارودي، شيماء سيف، حسام داغر، بدرية طلبة، ماهي نور، إيمان السيد، وائل علاء، سارة عبدالرحمن، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف بلال صبري، إخراج إبرام نشأت.


المزيد عن: سعد الصغير سارة عبدالرحمن راقصة الوصية النهار 30 ليلة وليلة
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