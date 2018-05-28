متحدث العاصمة الإدارية: سبقنا البرازيل من حيث المعمار وجودة المباني



وأضاف "الحسيني" في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن مصر سبقت البرازيل التي بدأت في نقل العاصمة عام 1960، ولكن مصر سبقتهم من حيث المعمار، وجودة المباني.



وتابع المتحدث باسم العاصمة الإدارية، أن الناحية الأمنية في العاصمة الإدارية مسيطر عليه تماما، لافتا إلى أنه حتى ماسورة المياه في الأنفاق يوجد جانبها استشعار، وعند حدوث كسر يكون معروف المكان الذي حدث فيه بالضبط.



وشدد على أن هناك أيضا مركز للتحكم والسيطرة يراقب كل ما يحدث دون اقتحام الخصوصيات.

قال العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن مصر ليست الدولة الأولى التي تنقل عاصمتها، وهناك بلدان أفريقية، وأيضا روسيا، والبرازيل.