مشاهدة مباراة ايطاليا والسعودية بث مباشر حصري على KSA Sports

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معلومات عن مباراة السعودية وإيطاليا بدون تقطيع اليوم السعودية Vs إيطاليا، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : القناة السعودية الرياضية الأولى، الملعب : املعب بازل السويسري ، المعلقين : فهد العتيبي .

موعد مشاهدة مباراة السعودية وإيطاليا اليوم في تمام الـ 21:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:45 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية وإيطاليا بث مباشر اليوم 28-5-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.