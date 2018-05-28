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مواطن يخصص منزله لأسر مرضى مستشفى سرطان الأطفال

الإثنين 28/مايو/2018 - 05:14 ص
مواطن يخصص منزله لأسر مرضى مستشفى سرطان الأطفال
عم ظاظا
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نعيم يوسف
 
عرض برنامج "بيت الخير"، المذاع على قناة "المحور" الفضائية، تقريرا عن "عم ظاظا"، الذي فتح منزله القريب من مستشفى سرطان الأطفال "57357" للأسر التي تأتي مع أبنائها من أماكن بعيدة ولا تجد مأوى ولا مسكن.

وأشاد عدد من النزلاء في منزل "عم ظاظا"، بما يفعله معهم، حيث يوفر لهم المسكن، والطعام، وكل ما يحتاجونه بدون مقابل.

من جانبه، أكد "ظاظا"، أنه لا يقبل أي تبرعات من أي شخص، ومن يريد المساعدة "يعمل زيه"، موضحا أنه يعمل "جزار" وهذه مهنة والده وجده، ويشعر بـ"البركة" بسبب ما يقدمه لهؤلاء، مشيرا إلى أنه فعل ذلك "صدقة جارية" على روح والدته وحماته.

ولفت إلى أن السبب الذي دفعه لذلك هو أن بعض أهالي المنطقة استغلوا الظروف وأجروا شققهم بأسعار تصل إلى أربعة آلاف جنيها، مؤكدا أن أسر المرضى لا تتحمل ذلك، وخصص لهم شقة تتسع لسبعة أشخاص.
المزيد عن: يعمل مستشفى سرطان بيت الخير الأطفال
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