تركي آل الشيخ يعلن إلغاء الدورة الرمضانية التي ينظمها في مصر

قال مكتب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي، إنه تم إلغاء الدورة الرمضانية التي ينظمها في مصر.

وكتبت الصفحة الرسمية لـ" تركي آل الشيخ " عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ": " يعلن مكتب معالي المستشار عن إلغاء البطولة الرمضانية على كأس مكتب معاليه في القاهرة ".

جدير بالذكر أن البطولة كانت قد انطلقت يوم ٨ رمضان الماضي وكان من المقرر أن تستمر حتى ٢١ من الشهر الكريم، ويبلغ مجموع جوائزها ٣ ملايين جنيهًا.