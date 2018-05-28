شاهد بث مباشر لمسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" علي قناة CBC دراما HD
الإثنين 28/مايو/2018 - 04:47 ص
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.
"ممنوع الاقتراب أو التصوير" بطولة زينة، نسرين أمين، فتحي عبدالوهاب، محمد شاهين، وتدور الأحداث في إطار درامي مثير، حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع. لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018