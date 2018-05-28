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نائب: مشروع العاصمة الإدارية نقلة نوعية كبيرة لهذا السبب

الإثنين 28/مايو/2018 - 04:44 ص
نائب: مشروع العاصمة الإدارية نقلة نوعية كبيرة لهذا السبب
النائب محمد إسماعيل
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نعيم يوسف
 
قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن مشروع العاصمة الإدارية نقلة نوعية كبيرة في مصر لأنها من مدن الجيل الرابع الذكية، ولأول مرة نرى المرافق يتم توصيلها في أنفاق.

وأضاف "إسماعيل"، في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أنه يعتبر اللبنة الأولى للمشروعات المحترمة جدا، وكل ما تم من عمل له رؤية مستقبلية، ولافتا إلى أنها ستضم 7 مليون نسمة من السكان.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن الإنجاز الذي تم فيها هائل جدًا، وهناك إقبال كبير من المستثمرين على حجز أماكن فيها.
المزيد عن: نائب محمد إسماعيل عضو مجلس نواب العاصمة الإدارية
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