ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. أخ ينتحل اسم شقيقه ويُحبس بدلا منه ويموت داخل السجن (فيديو)

الإثنين 28/مايو/2018 - 05:31 ص
شاهد.. أخ ينتحل اسم شقيقه ويُحبس بدلا منه ويموت داخل السجن (فيديو)
السجين المتوفي
طباعة
نعيم يوسف
 
عرض برنامج "بيت الخير"، المذاع على قناة "المحور" الفضائية، تقريرا عن حالة شخص انتحل اسم شقيقه، ودخل السجن بدلا منه، وتوفى داخل السجن، وتم استخراج شهادة وفاة باسم شقيقه بدلا منه.

وقالت الزوجة، إن زوجها "رمضان محمد موسى"، كان يغيب على المنزل فترات كثيرة، وفي أحد المرات جاء أمين شرطة وقال لهم إنه مريض جدا ويريد أن يراهم، فذهبوا إلى المستشفى وعلموا أنه مسجون بدلا من شقيقه "حسن"، مؤكدة أنها لم تكن تعلم هذه القصة.

وأضافت، أنه بعدها بأيام توفى، وعندما سألت شقيقه (الذي مازال حيا) عن شهادة وفاة زوجها، قال لها إن شهادة الوفاة استخرجت ولكن باسمه هو، لافتة إلى أن هذا الأمر يعوق استخراج الأوراق الهامة الثبوتية الخاصة بأبنائها، وتطالب بشهادة وفاة باسم زوجها المتوفى وليس شقيقه الذي تم انتحال شخصيته.

المزيد عن: رنا توك شو بيت الخير المحور أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تركيا - أساسي
-
x
20:45
-
إيران - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
السعودية - أساسي
البرتغال - أساسي
-
x
20:45
-
تونس - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
إيرلندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/28/2018 5:30:01 AM