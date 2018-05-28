شاهد.. أخ ينتحل اسم شقيقه ويُحبس بدلا منه ويموت داخل السجن (فيديو)



وقالت الزوجة، إن زوجها "رمضان محمد موسى"، كان يغيب على المنزل فترات كثيرة، وفي أحد المرات جاء أمين شرطة وقال لهم إنه مريض جدا ويريد أن يراهم، فذهبوا إلى المستشفى وعلموا أنه مسجون بدلا من شقيقه "حسن"، مؤكدة أنها لم تكن تعلم هذه القصة.



وأضافت، أنه بعدها بأيام توفى، وعندما سألت شقيقه (الذي مازال حيا) عن شهادة وفاة زوجها، قال لها إن شهادة الوفاة استخرجت ولكن باسمه هو، لافتة إلى أن هذا الأمر يعوق استخراج الأوراق الهامة الثبوتية الخاصة بأبنائها، وتطالب بشهادة وفاة باسم زوجها المتوفى وليس شقيقه الذي تم انتحال شخصيته.





عرض برنامج "بيت الخير"، المذاع على قناة "المحور" الفضائية، تقريرا عن حالة شخص انتحل اسم شقيقه، ودخل السجن بدلا منه، وتوفى داخل السجن، وتم استخراج شهادة وفاة باسم شقيقه بدلا منه.