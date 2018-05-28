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البريد التونسي يحتفل بمرور مائة سنة على إطلاق خدمة الشيكات البريدية

الإثنين 28/مايو/2018 - 04:02 ص
البريد التونسي يحتفل بمرور مائة سنة على إطلاق خدمة الشيكات البريدية
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محمد وليد الجموسي
 
اعلن البريد التونسي أن خدمة الشيكات البريدية بلغت أمس الأحد مائة سنة على اطلاقها (الموافق ليوم 27 ماي 1918) مسجلة فتح حسابات جارية في حدود مليون و746 الف حساب، وفق بيانات نشرها البريد التونسي على موقعه.
وظهرت خدمة البريد في تونس سنة 1847 فيما جرى العمل بخدمة الادخار لاول مرة في تونس سنة 1884 واصدار اول طابع بريدي سنة 1888 في حين ادخلت خدمة البريد الجوي سنة 1996.
وتتوزع خدمة الشيكات البريدية في تونس على خدمات الحساب الجاري والادخار وتنفيذ عمليات تحويل الاموال عبر الحسابات الجارية والاطلاع على الرصيد.

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