ليالي المدينة بقبلي تحت شعار "بالفن نحيا"

تنتظم تظاهرة ليالي المدينة بقبلي في دورتها الثانية من 5 الى 11 جوان 2018 اي من 20 الى 26 رمضان تحت شعار « بالفن نحيا ».

برنامج هذه الدورة من المهرجان سيفتتح بسهرة تراثية كبرى تحمل عنوان ‘الحنين’ تجمع بين عدد من المبدعين والشعراء من ابناء الجهة، وعدد من الضيوف من الولايات المجاورة، مع حضور الفنانة ناجحة جمال كضيفة شرف لهذه السهرة التي ستعمل على اظهار ثراء الموروث الشفوي للجهة في طابع كورغرافي.

كما يتضمن البرنامج، سهرة ثالثة تحت عنوان ‘سهرة نجوم نفزاوة’ وهي مساحة افردت للتعريف بعدد من المبدعين من شباب الجهة وذلك في عمل اكاديمي يشرف عليه المعهد الجهوي للموسيقى وبتاطير من الاستاذ بولبابة كارم الذي سيتولى هذه السنة تاطير المشاركين في السهرة وتقديمهم في عمل فني متكامل لتتواصل بعدها سهرات المهرجان في ليلة شامية بامتياز افردت لمجموعة ‘سلاطين الطرب’ من سوريا.