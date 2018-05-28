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أيام قرطاج الكوريغرافية في دورتها الاولى انطلاقا من اواخر جوان

الإثنين 28/مايو/2018 - 04:00 ص
أيام قرطاج الكوريغرافية في دورتها الاولى انطلاقا من اواخر جوان
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محمد وليد الجموسي
 
بإشراف وزارة الشؤون الثقافية تحتضن العاصمة الدورة الأولى لأيام قرطاج الكوريغرافية « قرطاج الرقص » من 26 جوان إلى غرّة جويلية 2018، والتي تدور فعالياتها في فضاءات عديدة أهمّها قاعات مدينة الثقافة على أن يكون فضاء لتبادل التجارب ولدعم الثقافة الكوريغرافية والرقص في تونس.
تتوزع أنشطة أيام قرطاج الكوريغرافية على ثلاث أركان : تكريس برمجة فنية دولية و إبراز الساحة الفنية التونسية، العمل على التكوين في فنّ الرقص و أشكال نقل الثقافة الكوريغرافية. و لقد إرتات إدارة المهرجان في دورة 2018 أن نمنح لقاءات جنوب-جنوب أهمية خاصة و ذلك بإبراز قيمة الإبداعات القادمة من المغرب، إفريقيا الجنوبية، رواندا، ساحل العاج، ليبيا، سوريا، مصر ومالي.
تسعى هذه الدورة إلى رسم الخطوط العريضة لفضاء حواري متسّع حول مختلف أنواع الإكراهات التي تحصر الأجساد و أشكال الإقصاء التي يعاني منها الأجانب و النساء و الأقليات.
تتكون هيئة المهرجان من فريق شاب و نسائي أساسا، ديدنه الإلتزام الفني و الإيمان بالجسد الراقص كفضاء للتفكير والكفاح من أجل الحريات والأقليات.
وسيتمّ الإعلان قريبا عن البرمجة التي تتضمّن عروضا فرجوية و أدائية، إلى جانب موائد مستديرة ، محاضرات جامعية، إقامات فنية، تربّصات و دروس.

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