عروض موسيقية متنوعة وسهرة شعرية في مهرجان المدينة بالمنستير

برمجت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير وجمعية صيانة مدينة المنستير سبعة عروض موسيقية وسهرة شعرية غنائية في مهرجان المدينة بالمنستير الذي يحتضنه فضاء معلم دار الشرع بحومة الشراقة بالمدينة العتيقة بالمنستير من 27 ماي الجاري إلى غاية 4 جوان 2018 ضمن برنامج المنستير مدينة الفنون وفق ما أفاد « وات » يوم الثلاثاء زهير عبّاس رئيس مصلحة الحرف والفنّون والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.

وتقام سهرة الافتتاح يوم الأحد 27 ماي الجاري مع عرض « في رحاب العاشقين » مع أحمد جلمام وحسين عامر العفريت وهو عرض مدعم من وزارة الشؤون الثقافية. وتنطلق جميع العروض بداية من الساعة العاشرة والنصف ليلا.

ويتضمن عرض « في رحاب العاشقين » الكثير من الارتجالات، وهو عرض للموسيقى الروحانية المتطورة إذ وقع إدخال عدد من الآلات الموسيقية الغربية على غرار الأروغ و »كنتر باس » والسكسوفون حسب الفنّان مجدي لنصاري المشارك في العرض، مشيرا إلى أنه تم بالمناسبة إعادة توزيع موسيقي جديد لأغنية « قمرة الليل » لحسين عامر العفريت.

ويواكب جمهور مهرجان المدينة بالمنستير في سهرة الإثنين 28 ماي الجاري سهرة شعرية غنائية تحت عنوان « عطور من ساحل قمونية » مع جمعية معابر المغاربية المتوسطية للفنون والآداب والتثاقف ويوم 29 ماي العرض الموسيقي « زخارف تونسية » لنادي زرياب للغناء العربي بالمركب الثقافي بالمنستير بقيادة الفنّان البشير مزالي.

وتتواصل في سهرة الخميس 31 ماي الجاري السهرات الموسيقية مع عرض « الشطحة » لحضرة شباب المنستير بقيادة الفنّان عبد الودود بوزقرو وفي سهرة الجمعة غرة جوان 2018 مع العرض الموسيقي « مالوفجيا » للفنّان محمود فريح والسبت 2 جوان عرض « نسمات رمضانية » لفرقة ليالي شهرزاد بقيادة الفنّان موهب الزين. ويسهر الجمهور مساء الأحد 3 جوان مع عرض « غني يا عندليب » من إنتاج مجموعة فنون الطرب الأصيل بقيادة الفنّان محمّد عامر البنوني. ويختتم مهرجان المدينة بالمنستير بعرض « لك الحمد » بقيادة الفنّان حاتم الفرشيشي.

واعتبر زهير عباس أن برنامج هذا المهرجان يتميز بالتنوع، مبينا أن هيئة التنظيم حرصت على « برمجة عروض جديدة متميزة قادرة على تقديم الإضافة للمهرجان وتشجيع التجارب المحلية باعتبار أنّ المنستير تعدّ العديد من الفرق والمجموعات الموسيقية التي تتميز بتقديم الإضافة »



