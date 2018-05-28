وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان: الدولة تعطي الأولوية للمواطن البسيط في الوحدات السكنية



وأضاف "عبدالعزيز"، في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أنه حتى في المناطق العشوائية تم عمل 214 ألف وحدة سكنية "ببلاش" حتى بالعفش الخاص بهم.



وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بالنسبة لمحدودي الدخل تم عمل الإسكان الاجتماعي، حيث يدفع الشخص مقدم فقط 15 ألف جنيه، مشددا على أن المواطنين البسطاء لهم أولوية للدولة.

قال خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة تعطي أولوية للمواطن البسيط في بيع الأراضي والوحدات السكنية.