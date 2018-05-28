عروض ثرية تؤثث سهرات الدورة العاشرة لمهرجان المدينة بتوزر

تقام الدورة العاشرة من مهرجان المدينة بتوزر من 1 الى 5 جوان الموافق للفترة من 17 الى 21 من شهر رمضان وذلك باشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.

ويتضمن برنامج الدورة عروضا تنشيطية وسهرات فنية وطربية ستقام بفضاء دار بن عزوز بالمدينة العتيقة وأحد الفضاءات الترفيهية الخاصة وسيكون الدخول لهذه التظاهرات مجانا.

كما يخصص المهرجان الى جانب السهرات الموسيقية عروضا تنشيطية في الشوارع وعرضا للأطفال .وتفتتح هذه الدورة بسهرة موسيقية لفرقة القدود الحلبية بفضاء دار بن عزوز يليها سهرة للفن التشكيلي من خلال تأثيث معرض الأستاذة فضيلة الشابي يصاحبها تنشيط لفرقة المالوف بتوزر ثم تنشيطا بالفرق الصوفية والفلكلورية في الشوارع الرئيسية بمدينة توزر. ويؤثث الفنان الشعبي فريد النفطي سهرة في أحد الفضاءات الترفيهية الخاصة ويختتم المهرجان بسهرة موسيقية تحييها فرقة الألفة النسائية.