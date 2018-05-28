الفنان عبد الرحيم حسن: "عيش أحلامك" تجربة تستحق المشاهدة













صرح الفنان عبد الرحيم حسن، بأنه سعيد بمشاركته في بطولة مسلسل "عيش أحلامك"، مؤكدًا: "عيش أحلامك تجربه جديدة على اليوتيوب ومهمة جدًا يتناقش مشاكل الشباب وكيفيه احتوائها بشكل جديد وراقي".وأضاف حسن، "بصدق تجربة تستحق المشاهدة وشكرًا لكل القائمين عليها"، متمنيًا النجاح والتوفيق لكل المشاركين، وهم منتج العمل حسني محمود مالك شركة مومنت برودكشن، والمخرج أشرف الغزالى، ومدير الإنتاج يسرى عكاشة.وتابع: عندما عرض على المنتج الفنى يسري عكاشة، والمخرج أشرف الغزالي الفكرة وافقت على الفور، وتم ترشيحى لدور رجل أعمال يساعد الشباب بعد تعثرهم ووقوعهم فى مشاكل مختلفة فور تخرجهم من الجماعة واصطدامهم بواقع الحياة".يذكر أن "عيش أحلامك" هو أول مسلسل دراما إجتماعيه من نوعه يتم إنتاجه، وتم إستبعادة من العرض على القنوات، مما ساهم فى قرار المنتج حسنى محمود لعرض المسلسل على اليوتيوب والسوشيال ميديا، كما تم عرض العديد من مقاطع ومشاهد المسلسل على قناة يوتيوب خاصة بهم للتأكيد أن المسلسل لا يحتوي على مشاهد ساخنة أو مرفوضة تتعارض من العرض فى الشهر الكريم ودعى الجميع لمشاهدتها عبر الرابط.