سفيان طوبال: ملتزمون بموقف الرئيس المؤسس لنداء تونس الباجي قائد السبسي

قال رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشّعب سفيان طوبال، إنّ الكتلة ستلتزم فقط بموقف الرئيس المؤسس لنداء تونس الباجي قائد السبسي في ما يتعلّق بمخرجات المشاورات الجارية والنقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 المتعلقة ببقاء يوسف الشاهد من عدمه .

وأشار طوبال في تصريح لـ”الشارع المغاربي” إلى أنّ كتلة نداء تونس ستعبّر عن موقفها الرسمي الاثنين مباشرة إثر إجتماع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج مشدّدا على أن هذا الموقف سيكون متماهيا مع موقف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي دون سواه ” وبس”.

يذكر أن المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس حافظ قائد السبسي يقود جبهة المعارضين لبوسف الشاهد وحكومته ويحمّلها مسؤولية الفشل الاقتصادي والسياسي في البلاد بل وفشل النداء في الانتخابات البلدية أيضا.

يشار إلى أن انقساما يشق كتلة النداء بين مساندين لبقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة ومعارضين له، وجاءت تصريحاتهم متضاربه في هذا الشأن ، انقسام نفاه طوبال الذي شدد في هذا السياق على ان موقف الكتلة سيصدر بعد اجتماع ستعقده يوم غد الاثنين وبأنه سيكون “موحدا” .



