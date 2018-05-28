ألفة يوسف تعلّق على إصابة النجم المصري محمد صلاح

علقت الجامعية ألفة يوسف على إصابة اللاعب المصري الدولي محمد صلاح على صفحتها قائلة "طبعا هناك من لا يؤمن بهذا الجنون...لكني ممن يؤمنون ان كثرة تسليط الضوء على شخص قد تؤدي الى الحاق اذى به او ابتعاده عن "نجوميته"...

هذا ما حصل للاعب محمد صلاح...وما حصل منذ سنوات لشيريهان ومايكل جاكسون والاميرة ديانا، وسواهم كثير...

التفاسير متعددة ليس هذا مجالها، لعل اهمها ان الاخفاء او الاختفاء يبقي الطاقة الجوهرية قوية، اما بذلها فيضعفها..."



