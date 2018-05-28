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شاهد.. الحلقة 12 كاملة من مسلسل "كلبش 2"

الإثنين 28/مايو/2018 - 03:44 ص
شاهد.. الحلقة 12 كاملة من مسلسل كلبش 2
مسلسل كلبش الجزء الثاني
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تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، الحلقة الثانية عشر (12) من مسلسل "كلبش 2"، وتعود قصته بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث ينتقل إلى مرحلة جديدة من حياته، فيتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد قتل أهله، وإصابته فيقرر الانتقام.

المسلسل بطولة: أمير كرارة، وهيثم أحمد زكي، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد صلاح حسني، وأشرف زكي، وأحمد حلاوة، وصبحي خليل، بجانب أبطال الجزء الأول ومنهم هالة فاخر، ومحمود البزاوي، ودينا فؤاد، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وريم مصطفى، وضياء عبد الخالق، وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار.


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