المصالحة بين بيّة الزردي و مصطفى الدلاجي

بعد تبادل الشتائم والتجاء بيّة الزردي إلى القضاء، اتّصل مصطفى الدلاجي هاتفيا بالمنشطة بية الزردي ليهديها قبلاته واحتراماته .

وأكد الدلاجي في اتصال هاتفي في برنامج "رمضان شو " على "موزاييك أف أم" بالمناسبة أنها حبيبة الجماهير وأنها نجحت في شخصيتها المستفزة في "أمور جدية" على قناة "الحوار التونسي"، كاشفا أنه دافع عنها خلال مشاركته في كاميرا "شالوم" حين عادوا على موضوع خلافه معها.

وقال الدلاجي خلال البرنامج المذكور" فما واحد مايحبهاش؟ هي حبيبة الجماهير ، ومبروك عليها النجاح ، وردة فعلي عادية ونحب نبوسها ورانا لبعضنا..'

من جهتها، ردت بية الزردي قائلة ' نتشنج أما قلبي طيب، واعتذارك مسني وعفا الله عما سلف"..