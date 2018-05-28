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"الحسيني": طريقتان للحصول على وحدة سكنية في العاصمة الإدارية

الإثنين 28/مايو/2018 - 03:42 ص
الحسيني: طريقتان للحصول على وحدة سكنية في العاصمة الإدارية
العميد خالد الحسيني
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نعيم يوسف
 
قال العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنه يمكن للطبقة المتوسطة حجز وحدات سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة بطريقتين.

وأضاف "الحسيني" في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن الطريقة الأولى هي الشراء من المطورين العقاريين، وهناك مطورين اشتروا وبنوا وباعوا، أو مازالوا يبنون.

وتابع المتحدث باسم العاصمة الإدارية، أن الطريقة الأخرى هي الشراء من الدولة، حيث ستنشئ وزارة الإسكان 30 ألف وحدة سكنية سيتم الإعلان عنها قريبا، وستكون أسعارها مناسبة للطبقة المتوسطة، وأرخص من مثيلاتها في المناطق المحيطة.
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