حلم مي عز الدين بالقتل يتحول لحقيقة في "رسايل"

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "رسايل"، اكتشاف طارق "خالد سليم" لسلاح ناري بداخل سيارته، فيخبر هالة "مي عز الدين" بذلك، لتؤكد له أنه نفس السلاح الذي استخدمته في جريمة القتل بالمصحة النفسية في الحلم.

ويذهبان سويًا إلى يحيي الخربوتلي "أحمد سعيد عبدالغني" لمعرفة الامر منه، فيؤكد لهم أنه سلاح سامح وأنه بالفعل حدثت جريمة قتل في المصحة منذ يومين، وكان شخصًا مجهولًا أمام غرفة ابن عمه، وبالفعل تأكدوا من السلاح ووجدوا رصاصتين ناقصتين من الخزنة.





فيما يعرف هاني "رامز أمير"، أنه يتم تهريب بعض الأشياء في السيارات التي يقوم بتوصيلها، ولكن لايكشف لهم الأمر، ويخبرهم أنه يريد المزيد من هذه المصالح.





المسلسل من بطولة مي عز الدين، خالد سليم، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد حاتم، أحمد خليل، مها أحمد ومن إخراج إبراهيم فخر.