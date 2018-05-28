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مشادة ساخنة بين نائب وناقد فني بسبب "الصعايدة" (فيديو)

الإثنين 28/مايو/2018 - 04:33 ص
مشادة ساخنة بين نائب وناقد فني بسبب الصعايدة (فيديو)
النائب سيد أبو بريدعة
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نعيم يوسف
 
نشبت مشادة ساخنة على الهواء مباشرة، بين سيد أبو بريدعة، عضو مجلس النواب، والناقد الفني أحمد عبدالرازق أبو العلا، بسبب صورة "الصعايدة" في الأعمال الدرامية المعروضة في شهر رمضان.

وقال الناقد الفني، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الأحد، إن معظم كتاب الأعمال الدرامية عن الصعيد من الصعيد في الأصل، مضيفا: "روح كلم بلدياتك".

من جانبه، قال "أبو بريدعة" إنه "مفيش دراما في مصر حاليا"، موجها رسالة إلى النقاد الفنيين: "إنتوا مبتفهموش.. روحو اتعلموا، اللي بتعملوه ده تهريج"، واصفا الأعمال الفنية بـ"الهابطة".

وأكد الناقد الفني اعتراضه وعدم قبوله الاتهام بالجهل.

المزيد عن: وائل الإبراشي مجلس النواب رنا العاشرة مساء
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