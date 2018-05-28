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شاهد.. راموس "العنيف" يضرب حارس ليفربول في لقطة لم يشاهدها الحكم

الإثنين 28/مايو/2018 - 02:09 ص
شاهد.. راموس العنيف يضرب حارس ليفربول في لقطة لم يشاهدها الحكم
راموس
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ريهام عبد المحسن
 

فاز سيرجيو راموس ببطولة دوري أبطال أوروبا الرابع في مسيرته، ولكن في المباراة النهائية ضد ليفربول، أصبح قائد ريال مدريد بطل الرواية لسلوك رياضي ضعيف.

 

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن الدقيقة التاسعة والأربعين في المباراة، بعد أن أصيب نجمنا المصري محمد صلاح أصلا، قام راموس بدسّ مرفقه في وجه كاريوس حارس ليفربول، وبعد دقيقتين فقط، قام كاريوس بالخطأ الحاسم الذي وضع ريال مدريد في المقدمة.

 

وتوج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة عشر في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد الفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

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