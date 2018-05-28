خالد جلال يفتتح معرض "عندما تتحدث الألوان" بالهناجر (صور)





تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، مساء أمس الأحد، معرض "عندما تتحدث الألوان" للفنانة التشكيلية حنان النحراوي، وذلك بمركز الهناجر للفنون، ويستمر المعرض حتى 2 يونيو المقبل.





يضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية المتميزة لمجموعة من الفنانين من الصم وضعاف السمع وهم "أحمد عاطف، آية محمد محمد، دينا مأمون، حامد عبدالرحمن، هاني سمير، هاني الصغير، سامح رؤوف، ولاء محمد"، بالإضافة إلى ورش عمل ل " حامد عبدالرحمن، سامح رؤوف، ايه محمد صلاح، أحمد عاطف، هاني الصغير".





وأعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بما قدمه الفنانين من أعمال فنية متميزة يعبرون فيها عن آرائهم الفنية ويوجهون رسالة من خلالها للمجتمع أنهم قادرين على إثبات ذاتهم.







