سيلفا يرحل عن ميلان الصيف الحالي

عقد ميلان الكثير من الصفقات الكبيرة الصيف الماضي ولكنه لم يفلح في تجديد عقد نجمه البرتغالي أندريه سيلفا، ووفقا لمصادر لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإنه من المرجح أن يترك أندريه سيلفا ميلان هذا الصيف لكن الروسونيري لن يبيعه بسعر رخيص.

وسجل المهاجم البرتغالي 10 أهداف في 40 مباراة ولكنه سجل اثنان فقط من هذه الأهداف في الدوري الإيطالي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ميلان ينتظر عقوبات اليويفا (الاتحاد الأوروبي)، لذلك فإنه مستعد للسماح لأندريه سيلفا بالرحيل.

وذكر الموقع بأن فاسون وميرابيلي أجريا محادثات مع خورخي مينديز (كما كان لديهم تفاهم كبير معه) حول هذا الموضوع.

وأفادت تقارير بأن ميلان أخبره أنهم يريدون الحصول على 31 مليون يورو على الأقل لصالح سيلفا. ومن المرجح أن يتم تحديد مستقبل سيلفا بعد كأس العالم، حيث كان منديز يتحدث مع ولفرهامبتون وموناكو بشأن موكله.

كما قيل أن آرسنال مهتم به ولكن لم يتم تأكيد ذلك بعد، ونوه الموقع الإيطالي إلى أنه في الوقت الذي يشارك فيه أندريه سيلفا في كأس العالم فإن مستقبله المستقبلي هو موضع شك كبير.