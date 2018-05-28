تولوز يضمن البقاء في دوري الدرجة الأولى الفرنسي

ضمن نادي تولوز، البقاء في "الليج آ"، بالموسم المقبل، بعدما كرر فوزه على أجاكسيو في إياب المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، مساء الأحد، بهدف نظيف.

حمل الهدف الوحيد للقاء الذي احتضنه ملعب (تولوز البلدي)، توقيع لاعب الوسط السويدي، جيمي دورماز، قبل النهاية بدقيقتين.

وكان تولوز قد وضع قدما في "الليج آ"، بعدما فاز في مباراة الذهاب قبل 4 أيام بثلاثة نظيفة.

وكان تولوز قد احتل المركز الثامن عشر في دوري الدرجة الأولى المنقضي، بينما احتل أجاكسيو المركز الثالث في ترتيب أندية الدرجة الثانية.

وبهذا ينضم تولوز لفريقي ستاد ريمس ونيم أولمبيك، اللذين حجزا بطاقة التأهل المباشر للدرجة الأولى، بعدما احتلا المركزين الأول والثاني في الدرجة الثانية على الترتيب.