مدرب الزمالك: الجهاز الفني تعب.. ودعم الإدارة منحنا ثقة كبيرة

قال أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الجهاز الفني تعب كثيرا في الفترة الماضية، حيث تواجد مبكرا في النادي كل يوم، من أجل مشاهدة مباريات الفرق التي سوف نواجهها سواء بالدوري أو الكأس.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "تلقينا دعما كبيرا من إسماعيل يوسف المشرف العام على الكرة، وكذلك مرتضى منصور رئيس النادي، منحنا جميعا دفعة معنوية".

وعاد ليقول: "لم نفكر في تعاقد الزمالك مع جهاز فني أجنبي بعدنا، فقد كان كل هدفنا هو الفوز بكأس مصر، والمستشار مرتضى منصور دعمنا بشكل كبير قبل مباراة الإسماعيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر".