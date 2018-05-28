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أمير عزمي: الزمالك يحتاج للتعاقد مع ظهير أيسر

الإثنين 28/مايو/2018 - 01:53 ص
أمير عزمي: الزمالك يحتاج للتعاقد مع ظهير أيسر
أمير عزمي
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الفجر الرياضي
 

قال أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن القلعة البيضاء تحتاج إلى التعاقد مع ظهير أيسر في الفترة المقبلة.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "جلسنا مع خالد جلال المدير الفني للفريق، ونحتاج إلى العديد من الصفقات في الصيف المقبل، وأرى ان أهم مركز لا بد من التعاقد معه هو الظهير الأيسر".

 

وعن ضم مهاجم في الصيف قال: "لا أرى أن الزمالك يحتاج إلى مهاجم بنفس احتياجه لظهير أيسر، فلدينا كابونجو كاسونجو وباسم مرسي، بالإضافة إلى عودة مصطفى محمد".

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