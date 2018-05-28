أمينة خليل تقرر السفر إلى فرنسا بحثا عن طفلتها فى "ليالي أوجيني"













اتفقت "كريمة" والتى تجسد دورها الفنانة أمينة خليل، مع أحد الاشخاص على عمل جواز سفر مزيف لها، تتمكن من خلاله الخروج من مصر دون التعرف على هويتها الحقيقية بعدما قتلت زوجها، والسفر إلى فرنسا بحثًا عن نجلتها الرضيعه "ليلى".بدأت أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل بمواصلة "كريمة" الاهتمام بطفلة زوجة دكتور "فريد" والذى يجسد دوره الفنان ظافر عابدين، والتي يعتبرها بمثابة ابنته، بالاضافة إلى اكتمال شفاء زوجته "عايدة" والتى تجسد دورها الفنانة كارمن بصيص، ومن ناحية أخرى اتفقت "كريمة" مع أحد الأشخاص على عمل جواز سفر مزيف لها مقابل المال لكي تتمكن الهرب به خارج مصر.يذكر أن مسلسل "ليالي أوجينى" يقوم ببطولته الفنان ظافر العابدين، أمينة خليل، كارمن بصيص، مراد مكرم، نادين والعمل من إخراج هانى خليفة.