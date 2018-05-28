عاجل.. بيان هام من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الإثنين 28-5-2018 بمحافظة الشرقية

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة لقرائها الأعزاء، بنشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 28-5-2018، بمحافظة الشرقية، حيث تشهد المحافظة ارتفاع في درجات الحرارة، والصغرى 21 درجة والكبرى 29 درجة.



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، وأن يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد، نهارًا، لطيف ليلًا.



ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 28-5-2018 بمحافظات ومدن مصر:

الصغرى الكبرى

القاهرة 22 32

وسط الدلتا 22 32

الإسكندرية 20 26

بلطيم 19 25

مطروح 19 25

سيوة 21 31

بورسعيد 21 26

دمياط 21 26

العريش 19 27

رفح 18 26

الإسماعيلية 19 33

السويس 18 33

رأس سدر 22 33

نخل 16 34

نويبع 24 35

طابا 20 35

كاترين 20 29

الطور 24 35

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 37

مرسى علم 27 36

الفيوم 23 34

بني سويف 23 34

المنيا 22 34

أسيوط 22 35

سوهاج 24 36

قنا 25 38

الأقصر 26 39

أسوان 26 41

أبو سمبل 25 40

الوادي الجديد 25 37

شلاتين 28 38

أبو رماد 27 37

رأس حدربة 29 35

حلايب 29 35

