أرقام المونديال (62).. 10 حقائق يجب أن تعرفها عن منتخب المغرب قبل كأس العالم

" أرقام المونديال " زاوية يقدمها "الفجر الرياضي " وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، ويستعرض من خلالها أبرز أرقام المنتخبات المشاركة بالمونديال والأرقام القياسية والإحصائيات غير المسبوقة التي شهدتها البطولة العالمية منذ انطلاقها عام 1930.

حقائق يجب أن تعرفها عن منتخب المغرب وتاريخ مشاركاته في كأس العالم:-

1- تأسس الإتحاد المغربي لكرة القدم عام 1955، وخاض المنتخب الوطني المغربي أول لقاء رسمي في 19 أكتوبر 1957 ضد منتخب العراق في إطار منافسات دورة الألعاب العربية في لبنان، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3.

2- تأهل المنتخب المغربي لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018" بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة جمعها من 6 مباريات (3 فوز – 3 تعادل) وتفوق علي منتخبات كوت ديفوار والجابون ومالي، ويلعب في المونديال ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات (أسبانيا – البرتغال – إيران).

3- شارك المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 4 مرات طوال تاريخه، أعوام (1970 – 1986 – 1994 – 1998)، وأبرز إنجازاته بالبطولة التأهل لدور الـ16 في مونديال 1986 بالمكسيك، كما شارك 16 مرة في بطولة أمم أفريقيا وتوج بلقب البطولة مرة وحيدة عام 1976، بينما فاز بمركز "الوصيف" في البطولة عام 2004.

4- لعب المنتخب المغربي 13 مباراة خلال مشاركاته السابقة في كأس العالم، فاز في مباراتين وخسر 7 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وسجل 12 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدفا.

5- يقود المنتخب المغربي فنيًا المدرب الفرنسي هيرفي رينارد والذي تولي القيادة الفنية للمنتخب منذ 16 فبراير 2016، وقاد المنتخب في 23 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 34 هدف واستقبلت شباكه 10 أهداف.

6- اللاعب الشاب أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان المغربي يعد واحد من أبرز اللاعبين في تشكيلة "أسود الأطلسي" والذي استطاع أن يفرض نفسه بقوة علي الجهاز الفني للمنتخب الأول في فترة قصيرة، ولعب "الكعبي" 6 مباريات مع منتخب المغرب وسجل 9 أهداف يتصدر بها ترتيب هدافي المنتخب المغربي في الوقت الحالي.

7- مبارك بوصوفة ثاني أبرز اللاعبين في صفوف المنتخب المغربي ويبلغ من العمر (33 عامًا) لاعب فريق الجزيرة الإماراتي وصاحب الخبرات الدولية الكبيرة، شارك "بوصوفة" في 56 مباراة دولية وسجل 7 أهداف.

8- يعتبر صانع ألعاب فريق أياكس الهولندي حكيم زياش من العناصر المنتظر تألقها مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2018، وشارك اللاعب صاحب الـ25 عامًا في 13 مباراة دولية وسجل 7 أهداف.

9- نجم بايرن ميونيخ الألماني "مهدي بن عطية" قائد المنتخب المغربي يعد أحد أهم العناصر ضمن صفوف منتخب "اسود الأطلسي" ويمتلك قدرات فنية وبدنية عالية في منطقة وسط الملعب، وشارك في 54 مباراة دولية وسجل هدفين فقط.

10- يحتل المنتخب المغربي المركز الـ42 في التصنيف العالمي، وتبلغ القيمة التسويقية له (109.67 مليون جنيه استرليني).