بعد انفصال سنوات.. عمرو دياب يكشف 3 ملحنين عائدين بقوه للتعاون معه في ألبومه المرتقب (صورة)





شارك الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة من جلسة تجمعه بـ 3 ملحنين إضافة للشاعر الغنائي تامر حسين في جلسة تعاون فني لألبومه المرتقب صدوره.





وعلق دياب، على الصورة قائلًا: "التعاون الأول بعد طول غياب.. حميد الشاعري ونادر حمدي وعمرو مصطفى وتامر حسين".





ولاقت الصورة إعجاب جمهور دياب، الذي عبر عن سعادته الشديدة بالعودة، معبرين عن أملهم في أن يحقق الألبوم نجاحًا ضخمًا.







