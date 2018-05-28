مها أبوعوف تعتذر للصعايدة عن دورها في "نسر الصعيد"



وأعربت "أبو عوف" في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الأحد، عن أسفها لأهالي قنا إذا كانوا قد شعروا بأي إهانة.



وشددت على أن هذا الأمر هو "دور" قامت به وليس معنى أن أحد قام بدور "حرامي" يكون سارقا بالفعل في الواقع.



وطالبت أهالي الصعيد أن يكرهوا شخصية "فاتن" التي احتقرت الصعايدة في المسلسل، ولا يكرهوا شخصية "مها أبو عوف" نفسها، مشددة على أن هناك بالفعل في الواقع بعض الشخصيات تحتقر الطبقات الأخرى، ولكنها هي شخصيا لا تفعل ذلك.

اعتذرت الفنانة مها أبو عوف، إلى أهالي الصعيد عن دورها في مسلسل "نسر الصعيد"، بعد أن اعتبر البعض أن الدور الذي قامت به أهانهم.