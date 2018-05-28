خناقة نارية على الهواء بسبب جدل تعدد الزوجات (فيديو)



وبدأت الواقعة، عندما قالت "نبيل" خلال حوارها مع فضائية " LTC"، مساء الأحد إن بعض المؤسسات التى تنادي بحقوق المرأة "كلام على ورق ولا ينفذه شيء على أرض الواقع".



وردت سليمان خلال حوارها مع القناة قائلة: "اللى بتقولي مش حقيقي.. وأى حد بيملك شعار لازم يكون قده"، ثم بدأ التراشق المتبادل بين الطرفين.



وحاولت الإعلامية علا شوشة تهدئة الموقف، محذرة أنها ستنهي الحلقة إذا استمر الجدال.







نشبت مشادة حادة على الهواء بين عبير سليمان، الباحثة في قضايا المرأة ورئيس مؤسسة ضد التمييز، والدكتورة أشجان نبيل، متخصصة في شئون الأسرة حول تعدد الزوجات.