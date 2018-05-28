نيكول سابا تضع خطة لقتل تيم حسن في "الهيبة العودة"

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الهيبة العودة"، محاولة جبل شيخ الجبل "تيم حسن" معرفة من وراء الكمين، ويعلم من رجاله أن ناظم صديق والده هو وراء كل الذعر الذي يحدث في الهيبة، وأنه استولى على كل شيء.

فيما يحاول جبل إثناء شقيقته منى عن العريس الذي يتقدم لخطبتها لأنه غير موافق عليه هو ووالدتهم، ولكن بعد إصرارها يقرر مقابلته ومعرفه ماوراءه.





وعلى الجانب الأخر تعلم الشرطة أن جبل في منزله بالهيبة، ولكن رئيس الشرطة يخبر الضابط أنهم سيتركوه لأنه أرحم بكثير ممن يستولون على الهيبة حاليًا فعائلة جبل منذ زمن تعمل خارج القانون ولكن بحدود كما أنها تسيطر على الأوضاع لذا وجودة هناك أفضل من أن يسيطر على الهيبة هؤلاء الخارجين عن القانون وينشروا الذعر والأعمال التخريبية ويهربون السلاح الثقيل للشام.





فيما يرسل نضال السعيد رسالة لابنة عمه سمية "نيكول سابا" يخبرها بأن تقتل جبل، بأسرع وقت ويعطيها مسدس.





المسلسل هو الجزء الثاني من "الهيبة"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، وتدور أحداثه على الفلاش باك لمعرفة أسباب الصراع والقسوة التي وصل إليها جبل وهو من بطولة تيم حسن، منى واصف، نيكول سابا، أويس مخللاتي، عبدو شاهين ومن إخراج سامر البرقاوي.







