"100 مليون مصري بيحضنك".. تعرف على تفاصيل رسالة سما المصري لـ"محمد صلاح"





عبرت الراقصة الاستعراضية سما المصري عن تضامنها مع النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، في أعقاب الإصابة التي لحقت به بالأمس بعد التلاحم الشديد مع مدافع نادي ريال مدريد سيرجيو راموس في مبارة الفريقين في نهائي أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز ريال مدريد 3/1.





ونشرت المصري، صورة محمد صلاح لحظة احتضان المدير الفني لليفربول يورجن كلوب له لمواساته بعد تعرضه للإصابة معلقة عليها: "ما تزعلش يا غالي مش كلوب بس اللي بيحضنك ١٠٠ مليون بيحضنك ويمسح دموعك...ربنا يشفيك يارب".















