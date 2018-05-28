"100 مليون مصري بيحضنك".. تعرف على تفاصيل رسالة سما المصري لـ"محمد صلاح"
الإثنين 28/مايو/2018 - 12:40 ص
الفجر الفني
عبرت الراقصة الاستعراضية سما المصري عن تضامنها مع النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، في أعقاب الإصابة التي لحقت به بالأمس بعد التلاحم الشديد مع مدافع نادي ريال مدريد سيرجيو راموس في مبارة الفريقين في نهائي أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز ريال مدريد 3/1.
ونشرت المصري، صورة محمد صلاح لحظة احتضان المدير الفني لليفربول يورجن كلوب له لمواساته بعد تعرضه للإصابة معلقة عليها: "ما تزعلش يا غالي مش كلوب بس اللي بيحضنك ١٠٠ مليون بيحضنك ويمسح دموعك...ربنا يشفيك يارب".
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا محمد صلاح فن سينما سما المصري دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama