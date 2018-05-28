رئيس الزمالك يفتح النار على وزير الرياضة وممدوح عباس ويدعو لـ"عمومية طارئة"

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على وزير الشباب والرياضة، خالد عبد العزيز، وممدوح عباس، رئيس القلعة البيضاء السابق.

وهاجم مرتضى منصور الوزير وعباس وذلك في الإذاعة الداخلية للنادي الأبيض، قائلا: "فين وزير الرياضة.. ماحدش بيشوفه ليه.. وماحدش يسألني عن لاعيبه جديدة، ومفيش مرتبات للموظفين، ومفيش عضو يقولي عاوز كرسي".

وتابع: "مش هأعمل كل حاجة لوحدي وفيه جمعية عمومية طارئة بسبب ممدوح عباس والحجز على أرصدة النادي ولازم تقفوا معايا".