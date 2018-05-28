دوناروما يحرس عرين إيطاليا أمام السعودية

أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أن جيانلويجي دوناروما سوف يبدأ أساسيًا في المباراة الودية التي يخوضها المنتخب ضد السعودية.

وقال مانشيني، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "لقد أمضينا ثلاثة أيام معًا، وقد قدم اللاعبون أنفسهم بشكل جيد للغاية".

كما أضاف المدير الفني الجديد للأزوري: "لقد عملنا واستمتعنا أيضًا، إنها المباراة الأولى لذا من المهم أن تكون البداية جيدة".

وتابع: "بالوتيلي سنرى إذا كان سيلعب أم لا، نأمل أن يتمكن من تقديم شيء جيد لنا في المستقبل لأنه لا يزال صغيرًا".

ويواجه الأزوري الإيطالي نظيره السعودي في المباراة الودية التي تجمعهما اليوم الإثنين، في مدينة سانت جالن السويسرية، ذلك في إطار استعداد الأخضر لكأس العالم روسيا 2018.