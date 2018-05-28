الجهاز الفني للمنتخب يرفع معدلات اللياقة في ثاني تدريباته بإيطاليا

رفع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر معدلات اللياقة خلال المران، الذي أقيم مساء اليوم، (قبل موعد الإفطار) بملعب أتلانتا بمدينة برجمو الإيطالية، استعدادا لودية كولومبيا يوم الجمعة المقبل.

وأدى اللاعبون المران على مدار ساعتين كاملتين، واشتمل على وحدات بدنية قوية واختتم بتقسيمة فى منتصف الملعب.

ويتدرب الفريق على نفس الملعب غدا مرتين، ظهرا ومساء، قبل موعد الإفطار في التاسعة بتوقيت العاصمة الإيطالية روما.