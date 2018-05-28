ابتسامات ودموع في حب "النمر الأسود".. "فرحت كتير وأهو جه دورنا" (فيديو)





"من المحن تخلق المنح"، بابتسامات ممزوجة بالدموع، عبر نجوم الفن عن اشتياقهم للنمر الأسود أحمد زكي، في إعلان لمستشفى 500500 لعلاج الأورام، في دعوة للتبرع من أجل تخصيص جناح باسمه في المستشفى، كصدقة جارية على روحه وتخليدًا لذكراه.





"فرحت كتير وأهو جه دورنا ومعاك هنكمل مشوارنا، أصل مفيش في الدنيا دي أغلى من روح إنسان"، وكما ترك لنا "زكي" رصيدًا فنيًا بعد رحيله، قرر زملائه من النجوم، استكمال المشوار بجعله سبب في شفاء مرضى "السرطان"، الذي قتله قبل 13 عامًا في 2005.





أثار ظهور أحمد زكي، في لقطات الإعلان الذي شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في غنائه بصوتها الدافئ، الحنين داخل نفوس المشاهدين، خاصة أن رحيله جاء بعد اكتشاف إصابته بمرض السرطان في الرئة، مما أدى إلى حدوث مضاعفات وانتشار الورم داخل جسده.





"وعشان من قلبنا بنحبك هنوصل حنية قلبك، للناس اللي منسيوش حبك واتعلقوا بيه"، كلمات عبرت عن الكثير من المشاعر الإنسانية، التي ذكرتنا بشخصيات تقمصها "زكي" في أفلامه، وعاشت في وجداننا حتى الآن، وسيظل الحاضر الغائب في قلوبنا.





شارك في الإعلان، النجوم يسرا، شيرين رضا، أحمد حلمي، منى زكي، عمرو سعد، هند صبري، نجوى إبراهيم، جميل راتب، عبدالعزيز مخيون، محمد نجاتي، وفاء سالم، محمد لطفي، ونجله هيثم أحمد زكي.







