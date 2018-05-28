الإبراشي يشيد بمكالمة "السيسي" لـ"صلاح" بعد إصابته



وقال "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، إن الرئيس السيسي يتعامل مع محمد صلاح كأنه ابنه، حيث قام الرئيس بالدعاء لصلاح بالشفاء العاجل.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كتب على صفحته الرسمية: "تواصلت مع إبن مصر البار وإبنى محمد صلاح للإطمئنان عليه بعد إصابته، وكما توقعت وجدته بطلًا أقوى من الإصابة ومتحمسًا لإستكمال مسيرة البطولة والتميز، وقد أكدت له أنه أصبح رمزًا مصريًا يبعث على الفخر والإعتزاز وأننى أدعو الله له دعاء الأب لابنه بأن يحفظه ويتم شفائه على خير، ويكفيه فخرًا بأنه أصبح مثالًا يُحتذى به للشباب فى مصر والعالم كله".



أشاد الإعلامي وائل الإبراشي، باتصال الرئيس عبدالفتاح السيسي باللاعب العالمي محمد صلاح بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا بالأمس.