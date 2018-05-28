أبرز أخبار التوك شو الأحد 27/5/2018: مكالمة السيسي ومحمد صلاح وقرار من البحرين لصالح مصر
الإثنين 28/مايو/2018 - 02:02 ص
نعيم يوسف
رقية جمال - أمنية فوزي - ندى محمد - كساب أحمد - داليا الحسين - جهاد جمال - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
الورداني يكشف كيفية تطوير مراكز الشباب بالمحافظات
قال يوسف الورداني، معاون وزير الشباب، إن الأزمة في مصر كانت عمل المؤسسات الحكومية في جزر منعزلة ولكن الوقت الحالي شهد تعاونا لتطوير هذا الأمر، لافتا إلى عمل بروتوكول بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم بحيث تستغل المدرسة التي لا تمتلك ملعبا الملعب الخاص بأقرب مركز شباب.
الدمرداش: الحظر السعودي الجديد على المصنعات الغذائية وليس المحاصيل (فيديو)
أكد عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه يجب التفرقة بين المحاصيل الطازجة والصناعات الغذائية المجمدة وهو فرق كبير للغاية، لافتا إلى أنه تم عمل منظومة تحتوي معايير محددة للمحاصيل الطازجة والمزارع وفترة الامان بين رش المبيدات وجمع المحصول وبناء عليها تم رفع الحظر عن الفراولة والفلفل.
"السيسي": تواصلت مع ابن مصر البار وابني محمد صلاح للاطمئنان على صحته
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "تواصلت مع ابن مصر البار وابنى محمد صلاح للإطمئنان عليه بعد إصابته".
"الزراعة" تكشف تفاصيل إلغاء حظر البحرين لاستيراد الجوافة المصرية
كشف الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل إلغاء حظر البحرين لاستيراد الجوافة المصرية، قائلًا إنه يعتبر خبر سار جدًا، ويؤكد أن الوزارة تسير في الاتجاه السليم.
"الوزراء": نسبة ما تم إنجازه في مشروع المتحف الكبير بلغت 75%
قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نسبة ما تم إنجازه في مشروع المتحف الكبير بلغت 75%.
فاروق حسني يكشف حقيقة الخلاف مع صفوت الشريف (فيديو)
قال الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن البعض قال خطأ عدم وجود ود بينه وبين "الشريف"، وهذا يرجع إلى أن "الشريف" شعر أنه منافس له، معقبًا: "أنا كنت مادته ياخدها وينشرها في التلفزيون ببلاش، كان عايز يغلبني في شغلي، وكان ذكي جدًا وشخص سياسي".
"الإبراشي" يشن هجومًا على محمد جبريل بسبب "صلاح" (فيديو)
علق الإعلامي وائل الإبراشي على حديث الشيخ محمد جبريل بأن إصابة محمد صلاح عقاب من الله لترك الناس صلاة التراويح قائلًا: "دي حالة شماتة، خفافيش الظلام اللي تبع الإخوان مش عايزين الشعب المصري يتجمع على حد زي محمد صلاح".
فاروق حسني: الحجاب خطأ تربوي عنيف (فيديو)
قال فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق: "أنا ضد حجاب الصغيرات، ليس من المعقول أن تكون طفلة لم تتجاوز السادسة محجبة"، معتبرًا الحجاب في هذا السن الصغير يؤدي إلى حرمانها من طفولتها، مشيرًا إلى أنه خطأ تربوي عنيف يجعل البنت ذو تفكير مغلق.
بعد إصابة محمد صلاح.. أحمد موسى يطالب المصريين بعدم تشجيع ريال مدريد (فيديو)
عقب الإعلامي أحمد موسى على إصابة محمد صلاح، التي تعرض لها في الشوط الأول من المباراة التي جمعت فريقي ليفربول وريال مدريد أمس السبت بنهائي كأس أوروبا قائلًا: "محمد صلاح بطل.. وراموس سفاح بدرجة بلطجي.. وتوقفت عن تشجيع ريال مدريد بسبب راموس"، مطالبا المصريين بالتوقف عن تشجيع ريال مدريد".
فاروق حسني: وزارة الثقافة كانت "خربة".. ولم أسع لمنصب
أوضح الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، أنه لم يسعى مطلقًا للوزارة، ولم يفكر بها، مشيرًا إلى أن الحاجز بين بينه وبين الوزارة حاجزًا فني، وكانت له علاقات كثيرة بقامات كبيرة، مستكملًا: كنت هسيب كل ده عشان أبقى وزير، وأنا كنت عارف إن وزارة الثقافة كانت خربة".
تعليق جمال الغندور على إصابة محمد صلاح في كأس أوروبا
عقب الكابتن جمال الغندور، الحكم الدولي على إصابة محمد صلاح، التي تعرض لها في الشوط الأول من المباراة التي جمعت فريقي ليفربول وريال مدريد أمس السبت، بنهائي دوري أبطال أوروبا، قائلًا: "حزين مما حدث.. وبعد خروج صلاح من المباراة بالنسبة لي المباراة انتهت ولم أراها".
خالد الجندي: ما حدث مع محمد صلاح مؤامرة مع سبق الإصرار (فيديو)
أكد الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن ماحدث مع اللاعب محمد صلاح مؤامرة مع سبق الإصرار والترصد وليس أمر عشوائي، معقبًا: "أوعوا تطنشوا نظرية المؤامرة، وأنا مؤمن بكدة".
المفتي السابق: الصناعة ليس عليها زكاة (فيديو)
كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن الصناعة ليس عليها زكاة، كما أن لو كانت سيدة تملك علبة مجوهرات ذهب والماس بنحو 5-6 مليون جنيه فليس عليها زكاة.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
الورداني يكشف كيفية تطوير مراكز الشباب بالمحافظات
قال يوسف الورداني، معاون وزير الشباب، إن الأزمة في مصر كانت عمل المؤسسات الحكومية في جزر منعزلة ولكن الوقت الحالي شهد تعاونا لتطوير هذا الأمر، لافتا إلى عمل بروتوكول بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم بحيث تستغل المدرسة التي لا تمتلك ملعبا الملعب الخاص بأقرب مركز شباب.
الدمرداش: الحظر السعودي الجديد على المصنعات الغذائية وليس المحاصيل (فيديو)
أكد عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه يجب التفرقة بين المحاصيل الطازجة والصناعات الغذائية المجمدة وهو فرق كبير للغاية، لافتا إلى أنه تم عمل منظومة تحتوي معايير محددة للمحاصيل الطازجة والمزارع وفترة الامان بين رش المبيدات وجمع المحصول وبناء عليها تم رفع الحظر عن الفراولة والفلفل.
"السيسي": تواصلت مع ابن مصر البار وابني محمد صلاح للاطمئنان على صحته
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "تواصلت مع ابن مصر البار وابنى محمد صلاح للإطمئنان عليه بعد إصابته".
"الزراعة" تكشف تفاصيل إلغاء حظر البحرين لاستيراد الجوافة المصرية
كشف الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل إلغاء حظر البحرين لاستيراد الجوافة المصرية، قائلًا إنه يعتبر خبر سار جدًا، ويؤكد أن الوزارة تسير في الاتجاه السليم.
"الوزراء": نسبة ما تم إنجازه في مشروع المتحف الكبير بلغت 75%
قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نسبة ما تم إنجازه في مشروع المتحف الكبير بلغت 75%.
فاروق حسني يكشف حقيقة الخلاف مع صفوت الشريف (فيديو)
قال الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن البعض قال خطأ عدم وجود ود بينه وبين "الشريف"، وهذا يرجع إلى أن "الشريف" شعر أنه منافس له، معقبًا: "أنا كنت مادته ياخدها وينشرها في التلفزيون ببلاش، كان عايز يغلبني في شغلي، وكان ذكي جدًا وشخص سياسي".
"الإبراشي" يشن هجومًا على محمد جبريل بسبب "صلاح" (فيديو)
علق الإعلامي وائل الإبراشي على حديث الشيخ محمد جبريل بأن إصابة محمد صلاح عقاب من الله لترك الناس صلاة التراويح قائلًا: "دي حالة شماتة، خفافيش الظلام اللي تبع الإخوان مش عايزين الشعب المصري يتجمع على حد زي محمد صلاح".
فاروق حسني: الحجاب خطأ تربوي عنيف (فيديو)
قال فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق: "أنا ضد حجاب الصغيرات، ليس من المعقول أن تكون طفلة لم تتجاوز السادسة محجبة"، معتبرًا الحجاب في هذا السن الصغير يؤدي إلى حرمانها من طفولتها، مشيرًا إلى أنه خطأ تربوي عنيف يجعل البنت ذو تفكير مغلق.
بعد إصابة محمد صلاح.. أحمد موسى يطالب المصريين بعدم تشجيع ريال مدريد (فيديو)
عقب الإعلامي أحمد موسى على إصابة محمد صلاح، التي تعرض لها في الشوط الأول من المباراة التي جمعت فريقي ليفربول وريال مدريد أمس السبت بنهائي كأس أوروبا قائلًا: "محمد صلاح بطل.. وراموس سفاح بدرجة بلطجي.. وتوقفت عن تشجيع ريال مدريد بسبب راموس"، مطالبا المصريين بالتوقف عن تشجيع ريال مدريد".
فاروق حسني: وزارة الثقافة كانت "خربة".. ولم أسع لمنصب
أوضح الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، أنه لم يسعى مطلقًا للوزارة، ولم يفكر بها، مشيرًا إلى أن الحاجز بين بينه وبين الوزارة حاجزًا فني، وكانت له علاقات كثيرة بقامات كبيرة، مستكملًا: كنت هسيب كل ده عشان أبقى وزير، وأنا كنت عارف إن وزارة الثقافة كانت خربة".
تعليق جمال الغندور على إصابة محمد صلاح في كأس أوروبا
عقب الكابتن جمال الغندور، الحكم الدولي على إصابة محمد صلاح، التي تعرض لها في الشوط الأول من المباراة التي جمعت فريقي ليفربول وريال مدريد أمس السبت، بنهائي دوري أبطال أوروبا، قائلًا: "حزين مما حدث.. وبعد خروج صلاح من المباراة بالنسبة لي المباراة انتهت ولم أراها".
خالد الجندي: ما حدث مع محمد صلاح مؤامرة مع سبق الإصرار (فيديو)
أكد الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن ماحدث مع اللاعب محمد صلاح مؤامرة مع سبق الإصرار والترصد وليس أمر عشوائي، معقبًا: "أوعوا تطنشوا نظرية المؤامرة، وأنا مؤمن بكدة".
المفتي السابق: الصناعة ليس عليها زكاة (فيديو)
كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن الصناعة ليس عليها زكاة، كما أن لو كانت سيدة تملك علبة مجوهرات ذهب والماس بنحو 5-6 مليون جنيه فليس عليها زكاة.